Mlekpol planuje kolejne elektrociepłownie gazowe i produkcję biogazu

"Obecnie żyjemy w erze transformacji energetycznej, nawet gospodarstwa domowe produkują prąd na własne potrzeby. Ta transformacja dotarła także do naszych zakładów. I takim prekursorem w naszej Grupie Mlekpolu jest zakład w Mrągowie - to właśnie w tym zakładzie w ub. roku uruchomiliśmy pierwszą elektrociepłownię. Instalacja ta produkuje energię elektryczną i cieplną na potrzeby zakładu. [...] Źródłem energii jest gaz ziemny, który jest spalany w dwóch silnikach kogeneracyjnych o łącznej mocy 4 MWe. Już w tym roku rozpoczęliśmy kolejną taką inwestycję w zakładzie w Zambrowie i dalej będziemy to multiplikować w zakładach w Bydgoszczy, Radomiu, Suwałkach, w Kolnie" - powiedział Groszyk podczas konferencji prasowej.