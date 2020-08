Mo-Bruk złożył prospekt w KNF, możliwa sprzedaż akcji imiennych bez nowej emisji

"Możliwa jest sprzedaż części akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, którzy, dostrzegając znaczny potencjał Mo-Bruk do kontynuacji wzrostu, zachowają pakiet większościowy. Mając na uwadze cel poprawy płynności akcji na GPW zależy nam na włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych" - powiedział prezes Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji imiennych serii B, należących do rodziny Mokrzyckich, stanowiących łącznie 34,38% kapitału Mo-Bruku, ukierunkowane jest na uporządkowanie struktury akcjonariatu. Posiadane przez rodzinę Mokrzyckich akcje serii A, B i C zostały wcześniej wniesione do dedykowanej spółki (SPV), podano także.