Monnari miało 7,5 mln zł straty netto, 6,44 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

"Grupa kapitałowa Monnari wygenerowała w I kw. 2020 r. obroty na poziomie 53 776 tys. zł, co oznacza spadek o 7,7%, wobec I kw. ub.r. Na tym wyniku zaważyły wydarzenia opisane powyżej, które miały miejsce w ostatnich dwóch tygodniach marca. W tym miesiącu sprzedaż spadła o 67% r/r. Dodatkowo I kw. tradycyjnie należy do okresów wyprzedażowych, co wpływa negatywnie na realizowaną marżę, która wyniosła 51,5%. Podniesienie minimalnej płacy oraz stosunkowo wysokie poziomy kursów EUR i USD w omawianym okresie miały wpływ na wzrost kosztów ogólnych zarządu oraz kosztów sprzedaży o 4% w stosunku do 1 kw. 2019 r.. W efekcie grupa kapitałowa odnotowała spadek wyniku operacyjnego do kwoty (-) 6 422 tys. zł vs. (-) 2 168 tys. zł w I kwartale 2019 r." - czytamy w raporcie finansowym.