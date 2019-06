Moodys podniósł rating PGNiG do Baa2 z perspektywą stabilną

"Rozwój własnego wydobycia i zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz poprzez dywersyfikację kierunków dostaw i dostawców to filary strategii Spółki. Jest ona dobrze oceniana przez niezależne instytucje finansowe, czego dowodem jest podniesienie ratingu PGNiG do Baa2 przez Moody's" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślił Moody's, PGNiG posiada bardzo wysoką elastyczność finansową, która wynika z niewielkiego poziomu zadłużenia w stosunku do generowanych przepływów pieniężnych. Pozwoli to spółce sfinansować inwestycje w segmencie Poszukiwania i Wydobycia oraz rozwój i modernizację sieci dystrybucji gazu. Agencja przewiduje, że wynik finansowy PGNiG może być pod presją wysokich kosztów pozyskania gazu w ramach kontraktu jamalskiego, a zarazem niskich rynkowych cen tego paliwa, które mogą ograniczyć przychody segmentów Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie. Niezależnie od tego, zdaniem Agencji, kondycja finansowa PGNiG jest na tyle dobra, by podnieść rating z Baa3 do Baa2.