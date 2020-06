Morawiecki: Planujemy polsko-litewskie inwestycje energetyczne i drogowe

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Trasa na obszarze Polski jest realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Trasa Via Baltica na terenie Polski ma biec drogą ekspresową S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nową drogą ekspresową S61 przez Łomżę, Szczuczyn, Ełk i Suwałki do granicy państwa w Budzisku. Via Baltica pomiędzy stolicami Polski i Estonii ma długość niemal 1 tys. km. Na terenie Polski długość trasy docelowo ma wynieść 344 km , a na terenie Litwy - 268 km.