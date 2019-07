Morawiecki: Rząd zajmie się nowelę obniżającą stawkę PIT do 17% za tydzień

"Rząd zajmie się obniżeniem PIT z 18% do 17% [...] za tydzień" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Jak podano dziś wcześniej w informacji, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów nowa skala, w tym obniżona stawka podatku (17%) będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy PIT projekt przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18% na 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów ponad 85 528 zł, podano także.

Według pierwotnych planów, PIT na poziomie 17% miał dotyczyć dochodów do 42 764 zł rocznie.

W przyjętych w czerwcu założeniach do przyszłorocznego budżetu zapisano, że zaplanowane na lata 2019-2020 działania dotyczące podatków i składek na ubezpieczenia społeczne obejmą m.in. obniżenie stawki PIT z 18% do 17% oraz wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat.