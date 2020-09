forex 57 minut temu

Morawiecki: Zastanawiamy się nad większym limitem przychodów w estońskim CIT

Rząd zastanawia się nad poszerzeniem kręgu uprawnionych do małego CIT-u i zwiększeniem limitu przychodów, uprawniających do tej ulgi z obecnych 50 mln zł do wyższej kwoty, potwierdził premier Mateusz Morawiecki.