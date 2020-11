Movie Games ma umowę z Iron VR ws. przeniesienia dwóch gier na platformy VR

"Tak jak zapowiadaliśmy, wspólnie z Movie Games dokonaliśmy wyboru dwóch tytułów z ich portfolio, które w naszej ocenie idealnie wpisują się w technologię wirtualnej rzeczywistości. ' Lust for Darkness ' oraz 'Alaskan Truck Simulator' to projekty, które wywołują w graczach sporo emocji, tym bardziej cieszy nas, że mamy możliwość przygotowania VR-owych odsłon tych trzymających w napięciu projektów. Prace rozpoczniemy w przyszłym roku. Chcemy, żeby tytuły zadebiutowały na większości głównych platform VR-owych" - powiedziała prezes Iron VR i członek zarządu Carbon Studio Karolina Koszuta, cytowana w komunikacie.

"'Lust For Darkness' to gra, która de facto otworzyła nam drzwi do świata horrorów. Gra została bardzo dobrze przyjęta przez graczy, w związku z czym jako pierwsza z naszych produkcji z tego gatunku powinna trafić do świata wirtualnej rzeczywistości. Iron VR zajmie się również adaptacją części gier z innych spółek rodziny Movie Games" - podkreślił prezes Movie Games Mateusz Wcześniak.