Movie Games miało 0,26 mln zł zysku netto, 0,32 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

"Osiągnięte przez Movie Games wyniki są dla nas zadowalające i zgodne z przyjętymi założeniami. Istotne przychody zostały wygenerowane ze sprzedaży Lust For Darkness, której premiera w wersji na PC miała miejsce w czerwcu 2018 roku, a w lipcu 2019 zadebiutowała na konsoli Nintendo Switch. Gra jest dystrybuowana w Europie i Ameryce Południowej i cały czas jest doskonale widoczna na prestiżowych stronach sklepu Nintendo e-Shop, w strefie Great Deals, New Releases. W raportowanym okresie bardzo dobrą sprzedaż utrzymywał również wydany w lutym br. Plane Mechanic Simulator" - powiedział prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w osobnym komunikacie.

"W III kw. koncentrowaliśmy się na pracy nad jednym z naszych najważniejszych tytułów The Beast Inside. Tytuł trafił do sprzedaży 17 października w wersji na PC. Gra znalazła się w zestawieniu New & Trending, Top Sellers, Featured & Reccomended, The Community Recommend, a podczas Halloween znalazła się również w zestawieniu Most Popular Live Brodcast, gromadząc na stronie produktu podczas transmisji z gry ponad 3 miliony osób" - dodał Wcześniak.