Movie Games rozpoczął pracę nad nową grą 'ER Pandemic Simulator'

"Praca lekarza w obliczu niespotykanych dotąd wyzwań, takich jak pandemia koronawirusa, jest naprawdę bardzo wymagająca. Kiedy większość osób spędza jeszcze czas na domowej kwarantannie, setki tysięcy lekarzy oraz pielęgniarek ryzykuje życie, aby dbać o zdrowie zakażonych. Chcemy, aby odbiorca naszej gry zobaczył, jak ciężki jest to zawód oraz jak dużo nasze społeczeństwo zawdzięcza tym osobom. Jako Movie Games chcemy oddać hołd ich pracy nie tylko poprzez stworzenie gry, ale również poprzez realne wsparcie walki z koronawirusem. Część zysku ze sprzedaży 'ER Pandemic Simulator' zostanie przeznaczona właśnie na ten cel" - powiedział prezes Mateusz Wcześniak , cytowany w komunikacie.

W ramach rozgrywki gracz otrzyma podstawową encyklopedię zdrowia, gdzie będzie mógł poznać symptomy różnych chorób. Na podstawie krótkiego badania, wywiadu lekarskiego i odpowiedzi pacjentów będzie je następnie diagnozował. Gracz będzie musiał mieć również na uwadze fakt, że ludzie w obliczu stresu nie są do końca szczerzy. Przy braku rezultatu tradycyjnej diagnostyki, lekarz otrzyma do dyspozycji w pełni wyposażone laboratorium oraz urządzenia USG , EKG , RTG , CT, MRI i wiele innych, podano także.

"Bardzo istotne podczas gry będzie to, by wychwycić wszystkich pacjentów zakażonych nowym wirusem i móc jak najszybciej ich odizolować. Warto będzie również dbać o zasoby lekarstw oraz środki ochrony osobistej. Funkcjonalności będzie naprawdę mnóstwo, łącznie z encyklopedią zdrowia, laboratorium, dwunastoma urządzeniami diagnostycznymi oraz opcją zarządzania 3-piętrowym szpitalem. Będzie to prawdziwa szkoła przetrwania dla graczy w czasach pandemii" - dodał Wcześniak.