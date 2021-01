Movie Games zaproponował K&K Herbal połączenie z jedną ze spółek z rodziny MG

"Zaproszenie K&K Herbal do negocjacji jest kontynuacją rozpoczętego jakiś czas temu przez Movie Games procesu przyspieszonego wprowadzenia do obrotu najatrakcyjniejszych spółek z naszej rodziny. Aktualnie proces ten przeprowadzają już Pixel Crow oraz Movie Games Mobile. Mamy w swoim portfolio o wiele więcej perspektywicznych spółek już teraz wzbudzających duże zainteresowanie inwestorów, na przykład True Games, Road Studio, Goat Gamez, Brave Lamb Studio, Mill Games. W związku z tym chcemy dać inwestorom możliwość zwielokrotnienia zysku poprzez uzyskanie rynkowej wyceny i płynności aktywów. Dla jednej z naszych spółek będzie to możliwe właśnie dzięki potencjalnemu połączeniu z K&K Herbal. Z pewnością nie będzie to spółka Movie Games Mobile, która jest w trakcie negocjacji połączenia ze spółką Infoscan S.A., natomiast będzie to bardzo interesujący podmiot o globalnym potencjale" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.