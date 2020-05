Movie Games: Zysk ze sprzedaży gry 'Drug Dealer Simulator' przekroczył 1 mln USD

"Gra 'Drug Dealer Simulator' to bez wątpienia największy sukces w historii Movie Games. Nieco ponad miesiąc od premiery, odliczając marżę Steama, gra zarobiła ponad milion dolarów, czego do tej pory nie udało się osiągnąć jeszcze żadnej naszej produkcji. A to dopiero początek. Trwają już prace nad wersjami przeznaczonymi na inne platformy. Na przestrzeni tego roku nasz symulator powinien się ukazać na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Przygotowywana jest też wersja na platformy VR-owe. Potencjał monetyzacyjny tytułu dopiero zostanie więc uwolniony" - powiedział Wcześniak, cytowany w komunikacie.