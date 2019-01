MPiT: Prezydent podpisał ustawę o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

"Platforma pomoże przedsiębiorcom, którzy chcieliby wprowadzać u siebie nowe technologie, ale brakuje im ,,know how" w tym zakresie. Firmy będą mogły w jednym miejscu znaleźć kompleksowe wsparcie związane transformacją do przemysłu 4.0. To bardzo ważne, jeśli mówimy o konkurowaniu polskich firm na rynkach międzynarodowych" - powiedział wiceminister resortu odpowiedzialny za przygotowanie ustawy Marcin Ociepa, cytowany w komunikacie.