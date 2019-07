MPiT: Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej 

"Celem przygotowanej przez MPiT nowelizacji jest gruntowna przebudowa systemu własności przemysłowej, tak aby zgłaszanie i korzystanie z uzyskiwanych praw było prostsze i przyjazne dla użytkowników. To z kolei, mam nadzieję, skłoni polskich przedsiębiorców, żeby mocniej chronili swoje pomysły i produkty oraz wzory przemysłowe i znaki towarowe " - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla MŚP w początkowej fazie działania - to najważniejsze zmiany w projekcie, podano także.

- doprecyzowanie pojęcia wynalazku oraz wyeliminowano niejasności dotyczące ochrony praw własności przemysłowej, dzięki czemu przedsiębiorcy zainteresowani działaniem wyłącznie na polskim rynku będą mogli patentować swoje wynalazki w polskim Urzędzie Patentowym, a nie w Europejskim Urzędzie Patentowym, korzystając ze zbliżonego orzecznictwa obu instytucji. Po zmianach w zakresie regulacji dotyczących patentów, Urząd Patentowy będzie rozpatrywał zgłoszenia w sposób podobny do Europejskiego Urzędu Patentowego,

- wprowadzenie tzw. poszukiwania międzynarodowego. Umożliwi ono zgłaszającemu - już na etapie wniosku o zgłoszenie wynalazku - uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat "stanu techniki". To oznacza, że będzie on mógł się dowiedzieć, jaki jest aktualny stan wiedzy w obszarze jego zainteresowania i czy może dokonać zgłoszenia swojego wynalazku jako rzeczywiście innowacyjnego na arenie międzynarodowej. Rozwiązanie to pozwoli zgłaszającemu na szybsze podjęcie decyzji o wystąpieniu o międzynarodową ochronę na zgłaszany wynalazek, wymieniono w materiale.