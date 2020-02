MR oczekuje spowolnienia inflacji do 4,2% r/r w lutym 2020 roku

"W ocenie MR w lutym wskaźnik cen spowolni w relacji do stycznia o ok. 0,6 pkt. proc. W porównaniu do lutego 2019 wskaźnik inflacji w bieżącym miesiącu powinien wynieść ok. 4,2%. Spowolnieniu presji cenowej sprzyjać powinny m.in. ceny w transporcie oraz łączności i komunikacji" - czytamy w komentarzu do danych GUS.