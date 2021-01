MRPiT: Dwukrotnie wzrosła liczba firm zakładanych online w 2020 r.

W całym 2020 r. do elektronicznego rejestru CEIDG wpłynęło 109,5 tys. wniosków dotyczących założenia działalności gospodarczej. To o 71% więcej w stosunku do roku poprzedniego, kiedy było ich 64,1 tys. Co istotne, dwukrotnie poprawił się także udział wniosków online w stosunku do tradycyjnej formy kontaktu z urzędami - wzrósł z 21% w 2019 r. do 42% w minionym, podano także.