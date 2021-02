MRPiT: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 6,5% w styczniu 2021 r.

"Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 6,5%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,3 pkt proc., a rok do roku wzrost wyniósł 1 pkt proc. W styczniu 2018 i 2019 r. wskaźnik ten także wzrósł o 0,3 pkt proc. " - czytamy w komunikacie.