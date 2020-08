Muszyński z FixMap: Ścisłe regulacje dostawców 5G lepsze od wykluczeń

"Jesteśmy w momencie, kiedy rozstrzygają się strategiczne kwestie, związane z kolejnym etapem rozwoju internetu jako podstawowego medium, służącego już od dawna nie tylko do obsługi rozrywki, ale stanowiącego podstawową platformę do realizacji biznesu i polityki. Dyskusja na temat ostatnich wyborów i wykorzystania internetu jako medium do głosowania dowodzi tego, że internet stał się immanentną częścią funkcjonowania społecznego, zarówno w zakresie socjalnym, jak i w zakresie gospodarczym. W związku z tym, cała dyskusja wokół kolejnego etapu rozwoju dostępu do Internetu - czyli rozwoju sieci 5 generacji - staje się tak kluczowa" - powiedział ISBtech Muszyński.

"W tej dyskusji pada szereg różnych argumentów, które dotyczą oczywiście technologii jako takiej, ale bardzo często dotyczą również kwestii związanych z polityką wyboru dostawców i realizacją danej polityki w zakresie dostępu do technologii. Z mojego doświadczenia współpracy z różnymi dostawcami w dużym wiodącym telekomie - refleksja podstawowa, która mi się nasuwa jest taka, że my nie powinniśmy z perspektywy państwa, realizować polityki w zakresie technologii przeciwko, tylko w sprawie. A więc nie szukać podmiotu, przeciwko któremu będziemy budowali wymagania w ustawach, w rozporządzeniach, bo to nas donikąd nie doprowadzi. Musimy działać w sprawie, a tą sprawą dzisiaj, która jest najważniejsza - przynajmniej mnie się tak wydaje - jest cały obszar cyberbezpieczeństwa, ponieważ jeżeli rozbudowujemy sieć i przenosimy do tej sieci coraz więcej funkcji gospodarczych, politycznych i społecznych dane i ich ochrona stanowią strategiczny interes państwa i podmiotów realizujących działalność gospodarczą" - dodał

Muszyński.

Zaznaczył, że dlatego właśnie cyberbezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę. Potrzebujemy zdefiniowania ryzyk, które nie dotyczą jednego dostawcy czy grupy dostawców, skupionych w jakiejś części geografii, czy w jakimś obszarze politycznym, ponieważ internet jest medium globalnym i globalny charakter mają ryzyka związane z funkcjonowaniem sieci teleinformatycznych.

"Cyberbezpieczeństwo dzisiaj staje się tak naprawdę najistotniejszym obszarem naszego działania. Każdy może uzyskać dostęp do dowolnego obiektu działającego w sieci, działając w dobrej lub złej wierze, dużo się mówi o odporności aplikacji na nieuprawnioną ingerencję - nie ma na dzisiaj idealnego rozwiązania. Tam, gdzie szukamy rozwiązań zwiększających poziom bezpieczeństwa, zawsze się pojawiają się rozwiązania mające odwrotny cel. W związku z tym trzeba stworzyć przede wszystkim politykę i dobre zasady cyberbezpieczeństwa zmuszające dostawcę do pełnej współpracy i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo dostarczanych rozwiązań. Trzeba dążyć do tego, żeby niezależnie od tego, skąd pochodzi vendor - dostawca - żeby miał określone obowiązki, wynikające z regulacji panujących na danym rynku. Im więcej tych regulacji jest wspólnych dla rynku np. europejskiego, tym łatwiej będzie nam tym zarządzać" - wskazał prezes.

Dodał, że te regulacje powinny być precyzyjne - określać obowiązki dostarczania do testów już na etapie R&D algorytmu, badania tego algorytmu, prawa dostępu do rozwiązań o charakterze informatycznym, jak i poszczególnych aplikacji oraz możliwości testowania i nadawania certyfikacji wyposażeniu, urządzeniom, zarówno sieciowym, jak i abonenckim.

"Stworzenie tego typu zasad powinno dotyczyć wszystkich - bo nie ma żadnej gwarancji, że dostawca, który nie będzie teraz wykluczony, zagwarantuje nam pełne bezpieczeństwo w przyszłości. Jeżeli nie będziemy badać wszystkich w modelu, który zagwarantuje pełne bezpieczeństwo dopuszczonym na rynku rozwiązaniom technologicznym, nie zagwarantujemy sobie nigdy właściwego poziomu cyberbezpieczeństwa. A tak jak powiedziałem, to jest element realizacji szeroko rozumianej strategii bezpieczeństwa państwa i gospodarki" - podsumował prezes FixMap.

Sebastian Gawłowski

