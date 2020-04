MZ: 206 nowych potwierdzonych przypadków COViD, liczba zarażonych sięgnęła 7408

Od blisko miesiąca obowiązuje stan epidemii; do najmniej do 19 kwietnia zamknięte będą galerie handlowe i restauracje, do 26 kwietnia przedłużono zawieszenie zajęć szkolnych w przedszkolach, szkołach i na uczelniach. Granice zamknięte pozostaną co najmniej do 3 maja. Utrzymano ograniczenia liczby klientów w sklepach: do 3 osób na kasę oraz na poczcie: do 2 osób na okienko.