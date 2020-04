MZ: 79 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych COViD wzrosła do 2633

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 2 633 osób.

Wczoraj wieczorem informowano o 2 554 potwierdzonych przypadkach zarażenia. Pacjenci znajdują się m.in. w szpitalach: w Ostródzie, w Warszawie, w Krakowie, w Raciborzu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Łańcucie. Stworzono sieć szpitali jednoimiennych, które mają zajmować się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem.

Od kilkunastu dni obowiązuje stan epidemii, przedłużono zawieszenie zajęć szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach do Wielkanocy. Przedłużono też zamknięcie granic. Ze względu na dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa, wprowadzono ograniczenia liczby klientów w sklepach: do 3 osób na kasę oraz na poczcie: do 2 osób na okienko.