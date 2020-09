Na rynku ropy naftowej wyraźny spadek cen

Powyższe dane nie zdołały jednak zatrzymać środowej zniżki. Wynika to z faktu, że pozostałe dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych już nie były tak dobre. Wątpliwości budzi zwłaszcza kondycja amerykańskiego rynku pracy, która często uznawana jest za najważniejszy wskaźnik świadczący o stanie sytuacji w USA. Poza tym, kończy się sezon letnich wyjazdów, który sezonowo sprzyja większemu popytowi na paliwa; to oznacza, że wraz z nadejściem jesieni potencjał do utrzymywania się popytu na ropę na wysokim poziomie będzie się zmniejszał.