NCBR i PARP ogłosiły XXII edycję konkursu Polski Produkt Przyszłości

"Innowacje są siłą napędową gospodarki. Z pomocą instytucji takich jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju budujemy środowisko stwarzające optymalne warunki do rozwój nowoczesnych technologii, produktów czy rozwiązań. Efekty tych działań świetnie pokazują kolejne edycje konkursu Polski Produkt Przyszłości. Jego laureaci zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i z sukcesem zdobywają światowe rynki. W tym roku po raz XXII wybierzemy produkty i technologie, które mają wszelkie atuty, by stać się markami rozpoznawalnymi na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Polski Produkt Przyszłości od ponad dwudziestu lat promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów tworzonych w naszym kraju. Stanowi on też narzędzie służące zmianie postaw i świadomości w zakresie potrzeby wdrażania innowacji oraz korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i biznesu, wskazano.

"Nagrody gospodarcze to najczęściej wisienka na torcie w procesie wymagającym, zaangażowania, talentów i umiejętności wielu ludzi - setek godzin mrówczej pracy i dziesiątek prób i testów. Konkurs, który prowadzimy wspólnie z NCBR, jest inny. Przyznając tytuły Polskiego Produktu Przyszłości i nagrody pieniężne, chcemy dać dodatkowy impuls, który otworzy przed inżynierami, naukowcami i przedsiębiorcami tworzącymi innowacje drzwi na świat i pozwoli przyspieszyć ich rozwój" - dodał zastępca prezesa PARP Adam Banaszak.

Historia konkursu to ok. 1 000 zgłoszonych projektów, spośród których nagrodzono 54 i wyróżniono 115. Dotychczasowe zgłoszenia to nowatorskie projekty z różnych obszarów techniki, które dzięki swojej innowacyjności mają szansę zaistnieć na globalnym rynku.

"Kolejne edycje konkursu Polski Produkt Przyszłości obfitują w nowatorskie odpowiedzi polskich wynalazców na potrzeby XXI wieku w niemal każdej dziedzinie życia. Substancja do wytwarzania produktów kosmetycznych i opatrunkowych, kompozyt kościozastępczy, inteligentny kosz na odpady, super bezpieczny system oświetlania lotnisk - to tylko niektóre z nagrodzonych projektów, które świetnie pokazują różnorodność zgłoszeń. Rozwiązania te nie tylko podnoszą jakość codziennego życia, ale także promują polską myśl techniczną i technologiczną. Wierzę też, że - co równie istotne - są inspiracją dla kolejnych pokoleń innowatorów. Pracując na co dzień z setkami rodzimych wynalazców, aplikujących o wsparcie NCBR, widzimy, jak duży potencjał innowacyjności tkwi jeszcze w polskim przemyśle i środowisku akademickim. Zachęcam przedsiębiorców i naukowców do udziału w XXII edycji konkursu - z niecierpliwością czekamy na zgłoszenia produktów, którymi będziemy mogli się chwalić na całym świecie" - podkreślił dyrektor NCBR

Wojciech Kamieniecki.

Uczestnikami konkursu mogą być uczelnie, instytuty naukowe i badawcze, przedsiębiorcy i ich konsorcja prowadzące działalność na terenie Polski. Projekty zgłaszane do konkursu powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL), albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego. Zgłaszany produkt powinien być innowacyjny, a uczestnik musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu, podano także.

"Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,

Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,

Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy" - czytamy dalej.

Laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości oraz wsparcie promocyjne, m.in. na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów, w formie katalogu prezentującego zwycięskie produkty, filmów, materiałów prasowych i innych materiałów informacyjnych związanych z konkursem. Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł, podsumowano.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące