Netia miała 11,28 mln zł zysku netto, 113,31 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Przychody przypisane do segmentu B2B w III kw. br. sięgnęły kwoty 174 mln zł (-5% kw/kw, bez zmian w stosunku do tego samego okresu 2019 r.). Pomijając efekty spadku na rynku hurtowego zakańczania połączeń, w pozostałych liniach biznesowych B2B - a zwłaszcza w zaawansowanych usługach ICT z linii NetiaNext - spółka konsekwentnie rozwija swoje kompetencje produktowe i ofertę. W trakcie III kw. br. rosła liczba realizowanych projektów sprzedażowych, a liczba klientów usług NetiaNext przekroczyła 1 000, podano także.

Przychody przypisane do segmentu B2C wyniosły w III kw. br. 137 mln zł (-1% kw/kw, -3% r/r). Trzeci kwartał 2020 roku był pierwszym od wielu lat, w którym spółka w segmencie B2C - pomimo dalszej erozji usług głosowych - odnotowała organiczny wzrost liczby świadczonych usług ogółem (+1% r/r) i kontynuowała wzrost (+3 tys. RGU) kwartał do kwartału. Na koniec września br. liczba RGU wyniosła 1,38 mln.

"Jest to też pierwszy od wielu lat kwartał, w którym grupa Netia powróciła do organicznego wzrostu liczby ogółem świadczonych usług szerokopasmowych (wzrost na sieci własnej o ponad 1 tys. usług przewyższył sumę usług na sieci obcej, które zostały odłączone). W efekcie Netia na koniec września br. obsługiwała 564 tys. usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Już 60% wszystkich usług i aż 75% usług szerokopasmowych Netia świadczy na sieciach własnych (+1% k/k, +5% r/r). Do 388 tys. (-13 tys.) spadała natomiast na koniec III kw. br. liczba usług głosowych" - czytamy dalej.