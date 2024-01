Niespodziewany wzrost wartości państwowej spółki. Niemal dwucyfrowy wynik

Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała we wtorek znaczący wzrost kursu. Nad ranem wynosił on ok. 37,50 zł, jednak we wtorek po południu dotarł do 41,71 zł. Ostatni raz akcje JSW wyceniane były na takim poziomie w pierwszych dniach roku, jednak co szczególnie istotne do tej pory sukcesywnie traciły