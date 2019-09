NN TFI wprowadziło do oferty pierwszy fundusz pasywny oparty na indeksie WIG-ESG

"NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania łączy zalety funduszu pasywnego oraz odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo. Jest tani - maksymalna opłata za zarządzanie to 0,8% dla inwestorów instytucjonalnych i 0,99% dla indywidualnych i przejrzysty - dokładnie wiadomo, skąd się bierze stopa zwrotu. Strategia inwestycyjna funduszu dopuszcza niewielkie odchylenia względem indeksu, co do zasady jednak jej celem jest replikacja WIG-ESG" - czytamy w komunikacie.

"Świadomość klientów TFI w dziedzinie opłat pobieranych przez fundusze jest coraz większa. Uruchamiając tani fundusz pasywny odpowiadamy na ich zmieniające się oczekiwania. Dodatkowo NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania uzupełni naszą gamę funduszy odpowiedzialnych. Oferujemy już NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania, w którym włączenie analizy ESG do procesu inwestycyjnego jest najgłębsze - do portfela funduszu trafiają wyłącznie spółki realizujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Stopień niżej znajduje się NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania, który wyklucza całkowicie z portfela pewne grupy emitentów (np. spółki opierające działalność na węglu) i równolegle do standardowej analizy fundamentalnej promuje spółki o wysokich ocenach ESG. Schodząc jeszcze niżej, trafiamy na NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania, który do portfela dodaje ESG w podstawowym zakresie" - skomentował zarządzający NN Investment Partners TFI Radosław Sosna, cytowany w materiale.