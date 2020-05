Notowania ropy na najwyższych poziomach od ponad dwóch miesięcy

W bieżącym tygodniu ważnym wydarzeniem na rynku ropy naftowej było wygasanie czerwcowych kontraktów na ten surowiec. Przebiegło ono bez tak dramatycznych ruchów, jakie widzieliśmy miesiąc temu, gdy wygasały kontrakty majowe, a notowania ropy w Stanach Zjednoczonych spadły do prawie minus 40 USD za baryłkę. Tym razem na rynku panowały niezakłócone wzrosty .

Zarówno Amerykański Instytut Paliw, jak i Departament Energii USA, podały, że zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych w poprzednim tygodniu spadły o prawie 5 mln baryłek. Był to zaskakujący wynik, ponieważ oczekiwano wzrostu zapasów ropy o około milion baryłek. Informacje te wpłynęły pozytywnie na ceny ropy naftowej, ponieważ rozbudziły w inwestorach nadzieje na to, że spadki zapasów mogą się powtórzyć także w kolejnych tygodniach. Jest to realistyczny scenariusz, ponieważ amerykańskie firmy łupkowe obniżają wydobycie ropy szybciej niż tego oczekiwano.