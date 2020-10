Novaturas miał 1,45 mln euro straty netto, 0,8 mln euro straty EBIT w III kw.

"Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią dopiero w lipcu udało nam się częściowo wznowić działalność we wszystkich krajach bałtyckich. Nieustannie zmieniające się zasady wyliczania wskaźników zachorowalności i różne regulacje państwowe we wszystkich krajach bałtyckich sprawiły, że nie mogliśmy wznowić lotów do większości naszych miejsc wakacyjnych. Z tych powodów mogliśmy w tym roku zaoferować wakacje tylko w kilku krajach - Grecji, Tunezji i na Cyprze. Niewątpliwie wpłynęło to na wyniki 9 miesięcy - przychody wyniosły 30,5 mln euro (w tym samym czasie w ubiegłym roku 139,6 mln euro), ponieśliśmy stratę netto w wysokości 3,7 mln euro (w analogicznym okresie w 2019 roku wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 1,3 miliona euro)" - czytamy w komentarzu zarządu do raportu.