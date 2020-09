Nowa lista surowców krytycznych. KE zaproponowała dywersyfikację dostaw

W wykazie surowców krytycznych ujęto także lit, który ma znaczenie przy przechodzeniu na elektromobilność (jako składnik baterii). Łącznie znalazło się w nim 30 surowców. Jest aktualizowany co trzy lata.

- Bezpieczne i zrównoważone dostawy surowców są jednym z podstawowych warunków odpornej gospodarki. W przypadku samych tylko baterii na potrzeby samochodów elektrycznych i magazynowania energii Europa będzie potrzebowała na przykład do 2030 r. nawet 18 razy więcej litu, a do 2050 r. - nawet 60 razy więcej - powiedział wiceprzewodniczący do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Maroš Šefčovič.