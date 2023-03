Nowe źródło ropy w USA. Setki milionów baryłek

- To jednocześnie duży cios dla grup klimatycznych i innych rdzennych mieszkańców Alaski, którzy sprzeciwiają się Willow. Argumentują, że projekt zaszkodzi ambitnym celom klimatycznym prezydenta i spowoduje zagrożenia dla zdrowia i środowiska - podkreśliła telewizja CNN.

Narodowy Rezerwat Ropy Naftowej na Alasce, czyli teren będący własnością federalną, na którym planowany jest projekt, mieści do 600 milionów baryłek ropy. Według szacunków administracji projekt Willow wygenerowałby tyle ropy, że rocznie uwalniałby 9,2 mln ton metrycznych zanieczyszczeń węglowych ocieplających planetę - co odpowiada dodaniu do dróg 2 mln samochodów napędzanych gazem.