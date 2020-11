Nowelizacja ustawy naftowej ma przyspieszyć wykup gruntów pod inwestycje liniowe

Inwestycje obejmujące budowę oraz przebudowę Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra (PMRiP "Góra"), należącego do spółki IKS Solino z Grupy PKN Orlen, zostaną przyspieszone dzięki ułatwieniu wykupu gruntów niezbędnego do towarzyszących modernizacji inwestycji liniowych, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.