technologie 57 minut temu

Nowy indeks Selectivv Handel wzrósł o 3,9% r/r do 98,46 pkt w marcu

Firma Selectivv rozpoczęła publikację Selectivv Index, którego celem jest pokazanie dynamicznie zmieniających się trendów w gospodarce, dzięki analizie danych o lokalizacji. W pierwszej edycji składowe indeksu odnotowały wzrosty: Selectivv Handel o 3,9% w ujęciu rocznym do 98,46 pkt, Selectivv Stacje - o 1,58% r/r do 100,99 pkt oraz Selectivv Turystyka - o 5,84% r/r do 99,84 pkt.