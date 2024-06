Nvidia przekracza magiczną granicę wyceny rynkowej. Dzięki AI przebija Apple

W trakcie środowej sesji na amerykańskiej giełdzie, akcje spółki Nvidia zyskały 5 proc., zamykając notowania na poziomie 1224,40 dol. Dało to spółce kapitalizację rynkową przekraczającą 3 biliony dolarów, czyli najwyższą w jej 31-letniej historii.

Nvidia na szczycie. Silny popyt na chipy AI napędza wyniki

To kolejny kamień milowy w spektakularnej zwyżce kursu Nvidii, która w ciągu ostatnich pięciu lat przekroczyła 3224 proc. Dla porównania Apple jako pierwsza amerykańska firma osiągnęła wycenę 3 bilionów USD w styczniu 2022 r., a Microsoft - w styczniu 2024 r. Nvidia potrzebowała zaledwie około 3 miesięcy, aby przeskoczyć z 2 do 3 bilionów .

Giganci technologiczni, m.in. Google, Microsoft, Meta, Amazon i OpenAI, kupują GPU Nvidii za miliardy dolarów. Przekłada się to na znakomite wyniki finansowe - w maju spółka raportowała przychody na poziomie 26 mld USD w I kwartale, ponad trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej. Nvidia pobiła też prognozy Wall Street odnośnie sprzedaży i zysków.

Kluczowa rola w erze sztucznej inteligencji

Astronomiczna wycena giełdowa Nvidii odzwierciedla kluczowe znaczenie spółki dla dynamicznie rozwijającej się branży AI. Zapotrzebowanie na ogromne moce obliczeniowe do trenowania modeli językowych i generatywnych, takich jak słynny ChatGPT, rośnie w ogromnym tempie. Nvidia dysponuje najbardziej zaawansowaną technologią do obsługi tego typu zadań, co czyni ją głównym beneficjentem boomu na AI.