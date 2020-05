budownictwo 15 minut temu

Oferta Mostostalu Warszawa, Acciona z najkorzystniejszą ofertą na odc. S19

Oferta spółek Mostostal Warszawa i Acciona Construcción została uznana jako najkorzystniejsza w ramach postępowania pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km", podał Mostostal. Wartość umowy to 2 230,17 mln zł brutto.

