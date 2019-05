budownictwo 1 godzinę temu

Oferta Torpolu za 1 152 mln zł wybrana na prace w stacji Szczecin Port Centralny

Oferta Torpolu, warta ok. 936 mln zł (ok. 1 152 mln zł brutto), została wybrana jako najkorzystniejsza w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) postępowaniu przetargowym na "Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Szczecin Port Centralny - Zadanie 1" w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu", podał Torpol.