Oferta Torpolu za 625mln zł najwyżej oceniona w przetargu na prace w Świnoujściu

Oferta Torpolu, warta 624,9 mln zł brutto (tj. ok. 508 mln zł netto), otrzymała najwyższą liczbę punktów w ramach aukcji elektronicznej PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) do przetargu pn: "Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Świnoujście - Zadanie 2 w ramach projektu pn: Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujście", podał Torpol.