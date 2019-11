OncoArendi ma umowę z NCBR na dofinansowania projektu kwotą ok. 22,4 mln zł

"Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza. Całkowity koszt projektu emitenta nie zmienił się względem tego zawartego w ocenianym wniosku i wynosi ok. 34,6 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to ok. 22,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.