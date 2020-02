Operator Chmury Krajowej i Oracle Consulting mają umowę o współpracy

"Oracle Consulting od ponad 25 lat realizuje na polskim rynku referencyjne projekty we wszystkich sektorach gospodarki. 2020 rok rozpoczynamy od przygotowania pierwszych wspólnych projektów migracji do chmury OChK. Zawarta ostatnio umowa pomiędzy naszymi firmami jest świadectwem dbałości Oracle o naszych klientów, których będziemy wspierać w migracji ich systemów informatycznych do chmury. Możliwość migracji pomiędzy chmurami jest także efektem realizowania strategii Oracle, zakładającej dostarczanie klientom narzędzi do budowania środowisk wielo-chmurowych" - powiedziała dyrektor zarządzająca w Oracle Consulting Monika Adamska, cytowana w komunikacie.