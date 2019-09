Operator Chmury Krajowej nawiązał strategiczne partnerstwo z Google Cloud

"Region Google Cloud oznacza, że uruchomimy kilka serwerowni i będziemy świadczyć usługi z Warszawy. Oferujemy platformę, która pozwala na szybsze uruchamianie usług, które są bardzo drogie do wytworzenia. Te technologie są teraz dostępne w chmurze. W ramach partnerstwa strategicznego zaczynamy szkolić i edukować, potem ruszamy do klientów, a już bardzo niedługo - gdy tylko uzyskamy gotowość techniczną - uruchomimy region Google Cloud w Warszawie" - powiedział prezes OChK Michał Potoczek podczas konferencji prasowej.

"Do tej pory ten cyfrowy świat dla polskich firm kończył się we Frankfurcie lub w Helsinkach. Dzięki Google Cloud w Warszawie, będziemy mieli wysoką dostępność danych i polskie firmy dzięki tej cyfrowej autostradzie będą mogły działać na całym świecie i wybierać swój rynek dzięki analizie danych tak, by operować tam jak najskuteczniej. To będą 3 niezależne zony, gwarantujące bezpieczeństwo, jakiego jeszcze w Polsce nie było" - powiedziała Head of Google for Work CEE Magdalena Dziewguć podczas konferencji.