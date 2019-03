Oponeo.pl miało 16,76 mln zł zysku netto, 29,7 mln zł EBITDA w 2018 r.

Zysk operacyjny wyniósł 24,38 mln zł wobec 15,53 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 29,7 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 48% r/r.

"W 2018 roku przychody grupy ze sprzedaży wyniosły 843 mln zł. Na sprzedaż krajową przypadało 660,4 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 18,6%. W 2018 roku sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła blisko 22% obrotów ogółem. Przychody z działalności zagranicznej wyniosły 182,6 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 20,2" - czytamy w komunikacie.