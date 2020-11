Oponeo.pl miało 3,93 mln zł straty netto, 5,23 mln zł straty EBIT w III kw. 2020

"Przychody z zamówień krajowych wyniosły 137 698 tys. zł i wzrosły o 14,5% w stosunku do III kwartału 2019 roku. Przychody ze sprzedaży zagranicznej stanowiły 25,14% przychodów ogółem i wyniosły 46 240 tys. zł, co stanowi wzrost o 38,65% w stosunku do przychodów uzyskanych w III kwartale ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.