Orange Flex ma ponad 40 tys. użytkowników

"Po roku od uruchomienia mamy ponad 40 tys. użytkowników. Najczęściej wybieranym podczas aktywacji planem jest oferta 30GB za 30 zł, a średnie zużycie klientów Flex to około 15GB miesięcznie, choć w kwietniu tego roku było to nawet 21GB. Średnio w kwietniu na treści wideo zużyli ponad 8 GB. Około 50% klientów jest spoza Orange" - powiedział Stankiewicz podczas wideokonferencji.

Stankiewicz dodał także, że Orange Flex nie jest jeszcze rentowny, biorąc pod uwagę inwestycje, jakie zostały zrealizowane w dział IT.

"Zakładamy, że w którymś momencie zainteresowanie będzie rosło wykładniczo, a na razie wszyscy się tego uczymy i obserwujemy, jakie przynosi efekty, a są one coraz bardziej obiecujące" - dodał dyrektor.

"Będziemy na bieżąco reagowali na to, co nam podpowiadają klienci. Z dużych rzeczy, które planujemy wprowadzić to klub Flex dla naszych użytkowników, a także Flex dla biznesu i sklep Flex, gdzie będzie możliwość zakupu sprzętu" - zapowiedział Stankiewicz.