Orange Polska liczy na jak najszybszy proces przydziału częstotliwości 5G

"Wraz z uruchomieniem #hello5G zaoferujemy smartfony, które pozwolą klientom od razu z niej skorzystać. To jednak zaledwie pierwszy krok na naszej drodze do 5G. W przyszłości pasmo wykorzystane teraz dla #hello5G będzie częścią wielozakresowej sieci 5G, pomagając m.in. poprawić zasięg wewnątrz budynków. Liczymy na umożliwienie prac nad kolejnymi etapami 5G, dlatego intensywnie przygotowujemy się do uruchomienia sieci w pasmach wskazanych do tego na poziomie Unii Europejskiej, testując dostępne na rynku rozwiązania" - dodał Drożdż.