Orbis miał 30,81 mln zł zysku netto, 51,06 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"W okresie trzech miesięcy 2019 roku przychód przypadający na 1 dostępny pokój w hotelach własnych Grupy Orbis wyniósł 139,1 zł, czyli był o 2,3% wyższy w porównaniu do danych za I kwartał 2018 roku. W analizowanym okresie klienci hoteli Grupy Orbis zapłacili średnio 226,5 zł za pokój, tj. 1,7% więcej niż w I kwartale ubiegłego roku. Ponadto, w okresie od stycznia do marca 2019 roku odnotowano porównywalny poziom obłożenia hoteli własnych w stosunku do danych za I kwartał 2018 roku (frekwencja wzrosła o 0,3 p.p. do poziomu 61,4%)" - czytamy w raporcie.