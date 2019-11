OT Logistics m warunkową umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 54 mln zł

"Dla nas, dla naszych akcjonariuszy oraz dla wierzycieli finansowych to bardzo ważny moment, to osiągnięcie kamienia milowego w ramach planu naprawczego. Długo przygotowywaliśmy się do tej transakcji i cierpliwie rozmawialiśmy z potencjalnymi nabywcami, bo mamy świadomość wartości tych nieruchomości, położonych w atrakcyjnej części miasta. Po rozliczeniu transakcji będziemy mogli zmniejszyć nasze finansowe zobowiązania o ponad 13% i wyraźnie ograniczyć koszty finansowe grupy - a to główny cel planu naprawczego. Liczymy też na poprawę płynności finansowej" - powiedział prezes Radosław Krawczyk, cytowany w komunikacie.