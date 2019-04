OT Logistics ma umowę dot. restrukturyzacji zadłużenia o wartości 175 mln zł

Umowa przewiduje, po spełnieniu przez spółkę określonych wymogów, m. in. ujednolicenia warunków finansowania, częściowego obniżenia oprocentowania, warunkowego przedłużenia terminów zapadalności finansowań o co najmniej 12 miesięcy, ustanowienia nowych zabezpieczeń, a także warunkowego udzielenia nowego finansowania, podano.

"Osiągnięcie porozumienia z konsorcjum banków - największymi wierzycielami finansowymi grupy to ważny krok dla obu stron i dla całego procesu. Zawarta właśnie umowa to owoc pracy wszystkich stron biorących udział w tym procesie, czyli banków, głównych obligatariuszy, a także Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie przygotowujemy dokumenty tak, aby główne warunki umowne były takie same dla wszystkich wierzycieli, także dla obligatariuszy. Rozpoczynamy działania, by spełnić wszystkie warunki wejścia w życie tej umowy, i pracujemy nad osiągnięciem porozumienia z pozostałymi wierzycielami finansowymi. Co równie ważne, umowa pozwoli skoncentrować się w pełni na wdrożeniu planu naprawczego i poprawie efektywności operacyjnej grupy, jednocześnie zabezpieczając interesy wszystkich grup wierzycieli finansowych" - powiedział prezes OT Logistics Radosław Krawczyk, cytowany w komunikacie.