OT Logistics miało 106,76 mln zł straty netto, 62,13 mln zł straty EBIT w 2018 r

"Był to rok [2018] obfitujący w ważne dla nas wydarzenia, w którym rozpoczęliśmy proces uzdrawiania finansów grupy kapitałowej i poprawy efektywności. Mamy świadomość, że przed nami jeszcze długa droga, jednak jesteśmy zdeterminowani by dotrzeć do celu i realizujemy ustalony pod koniec 2018 roku plan naprawczy. Dzięki współpracy z naszymi wierzycielami i obligatariuszami otwarliśmy drogę do zmiany struktury i zapadalności naszych zobowiązań, co pozwala nam skupić się na poprawie efektywności prowadzonego biznesu. Chcemy również kontynuować proces sprzedaży nieoperacyjnych nieruchomości grupy w celu poprawy płynności finansowej" - napisał prezes Radosław Krawczyk w liście do akcjonariuszy.