OT Logistics rozpoczął spełnianie warunków zawieszających umowy dot. zadłużenia

1) aneks nr 2 do umowy wspólnych warunków, na mocy którego: (i) dotychczasowy warunek zawieszający polegający na zobowiązaniu się obligatariuszy obligacji serii D oraz obligatariuszy serii F do objęcia obligacji serii H w określonej kwocie został zastąpiony nowym warunkiem zawieszającym polegającym na złożeniu przez obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez emitenta dnia 20 listopada 2014 r. (obligacje D) oraz obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych przez emitenta dnia 23 lutego 2017 r. (obligacje F), w formie i o treści akceptowalnej przez kredytodawców, niewiążących deklaracji zainteresowania objęciem obligacji H w określonej kwocie wraz z projektem warunków emisji obligacji H; (ii) brak emisji obligacji H w terminie do dnia 30 maja stanowi jej warunek rozwiązujący; (iii) dotychczasowy warunek zawieszający polegający na uzgodnieniu z funduszami chorwackimi, z którymi spółka zawarła umowę wspólników dotyczącą Luka Rijeka d.d. zasad dalszej współpracy w zakresie dysponowania posiadanymi akcjami tej spółki (porozumienie Luka Rijeka) został zmieniony na jej warunek rozwiązujący oraz (iv) uzależniono zobowiązanie banków jako kredytodawców do udzielenia spółce nowego finansowania na zasilenie płynności grupy (w formie kredytu terminowego i limitu gwarancyjnego) dodatkowo od m. in. przedstawienia dowodu emisji obligacji H w określonej kwocie, dowodu zawarcia przez spółkę porozumienia Luka Rijeka oraz zawarcia umowy z Santander Bank Polska S.A. dotyczącej udzielenia spółce przez ten bank limitu gwarancyjnego jako elementu opisanego wyżej finansowania na zasilenie płynności grupy;

2) umowa zmieniająca do umowy kredytu inwestycyjnego zawartej pomiędzy spółką jako kredytobiorcą, niektórymi spółkami z grupy (tj. OT Port Świnoujście S.A., OT Port Gdynia sp. z o.o. oraz C. Hartwig Gdynia S.A.) jako gwarantami oraz BGK jako kredytodawcą [...], na podstawie której większość istotnych postanowień umowy kredytu BGK zostało odpowiednio dostosowanych do postanowień umowy wspólnych warunków, w tym w szczególności w zakresie oświadczeń i zapewnień, zobowiązań ogólnych, zobowiązań finansowych, zobowiązań informacyjnych oraz przypadków naruszenia, zasad wypowiadania i zmiany, przedłużenia terminu zapadalności kredytu, rozterminowania rat harmonogramowych, zobowiązania spółki oraz jej podmiotów zależnych do udzielenia nowych zabezpieczeń objętych umową pomiędzy wierzycielami (zdefiniowaną poniżej). Umowa zmieniająca umowę kredytu BGK wejdzie w życie w dniu, w którym kredytodawca otrzyma wszystkie, standardowe dla tego typu umów, dokumenty i dowody określone w umowie zmieniającej umowę kredytu BGK.

Dotyczy to m. in. zasadniczo analogicznych dokumentów i dowodów jak w przypadku umowy wspólnych warunków [...];