OTB Ventures zebrał 100 mln USD, chce zainwestować nawet w 16 podmiotów

"Nasze CV daje nam potężny kapitał zaufania na rynku. Jako największy w regionie fundusz VC, inwestujący w młodych i obiecujących przedstawicieli gospodarki 4.0, mamy przed sobą pasjonujący okres wspierania przyszłych globalnych czempionów. Przy czym nie oferujemy kapitału 'zalążkowego', tylko szukamy inwestycji, które z powodzeniem przeszły już pierwszą rynkową próbę i są gotowe do ekspansji" - powiedział partner zarządzający OTB Ventures Adam Niewiński, cytowany w komunikacie.

Największy w CEE fundusz inwestuje długoterminowo, a jego horyzont inwestycyjny wynosi nawet 10 lat. Skupia się on na 5 obszarach: oprogramowaniu dla przedsiębiorstw, AI/Machine Learning, robotyce/IoT, cyberbezpieczeństwie i fintechu, przeznaczając na inwestycję w jedną spółkę od 1 mln USD do maksymalnie 15 mln USD. Fundusz przejmuje zwykle pakiet od 10 do 15% udziałów, ale nie mniej niż 6%, wskazano również.

"Wierzymy w spółki z silną technologią i globalnymi aspiracjami. Do tego muszą to być biznesy posiadające gotowy produkt i pierwszych klientów na rynkach międzynarodowych. Idealnym miejscem do wyławiania takich perełek jest właśnie Europa Środkowo-Wschodnia. Poza Doliną Krzemową to tu jest najbardziej utalentowana i doświadczona grupa inżynierów i informatyków. Nasz fundusz powstał między innymi po to, by ten olbrzymi potencjał wydobyć, rozwinąć i wyeksportować w świat" - dodał Marcin Hejka.

"Do naszych 5 obszarów inwestycyjnych dokładamy tak naprawdę jeszcze jeden, czyli 'next big thing'. Klasa potencjału tkwiącego w CEE jest tak potężna, że liczymy na to, że właśnie tu wykiełkuje kolejna, przełomowa technologia lub model biznesu, zmieniający stan gry w skali globalnej" - stwierdził Grzegorz Jankilevitsch.

W ramach aktywnego funduszu OTB chce do końca 2022 r. zainwestować łącznie w nawet 16 podmiotów, w portfelu ma już 8 spółek. To SpaceKnow, Cosmose, Minit, BabbleLabs, Segron, Silent Eight, FintechOS oraz ICEYE. Ta ostatnia spółka to największa wartościowo inwestycja. ICEYE, założona przez Rafała Modrzewskiego, produkuje i rozwija mikrosatelity do obserwowania powierzchni Ziemi, niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. Jej urządzenia są nawet stukrotnie tańsze niż dotychczas stosowane rozwiązania, podano także.

OTB Ventures rzadko kiedy inwestuje w pojedynkę: przy rundach inwestycyjnych ma za partnerów takich tuzów CVC jak m.in. Intel Capital, Dell Technologies Capital, Samsung Next, Salesforce Ventures czy Standard Chartered Ventures. OTB koinwestował już również z czołowymi międzynarodowymi funduszami VC takimi jak m.in. DNX, Draper Associates, Wavemaker Partners czy True Ventures. W takim właśnie modelu, przy silnym wsparciu partnerów, OTB zamierza zrealizować kolejne 8 inwestycji.

"Podstawowym celem naszej działalności jest wspieranie małych, innowacyjnych firm z całej Europy - w szczególności startupów i rozwijających się firm. OTB ma już za sobą 8 udanych inwestycji i jesteśmy przekonani, że mają doskonałą pozycję, by skutecznie zaspokoić silne zapotrzebowanie na kapitał wśród firm na późniejszym etapie rozwoju z regionu Europy Środkowo-Wschodniej" - podsumował dyrektor generalny EIF Alain Godard.

OTB Ventures to fundusz VC specjalizujący się w inwestycjach w technologiczne firmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego założycielami są Adam Niewiński, Marcin Hejka (partnerzy zarządzający) i Grzegorz Jankilevitsch.

