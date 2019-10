PAIH: Spółki z branży spożywczej i kolejowej wchodzą na mjanmański rynek

Firma Foodcom sprzedała do Mjanmy 120 ton odłuszczonego mleka w proszku (tzw. SMP), którego odbiorcą jest jedna z największych firm spożywczych w tym kraju.

Kierownik ZBH Kuala Lumpur, zaznaczył, że 54-milionowa Mjanma zgłasza ogromny popyt na produkty mleczne, szczególnie dla dzieci. Z kolei trudne warunki do schładzania mleka i raczkująca lokalna produkcja, powodują, że podaż opiera się na imporcie mleka UHT, skondensowanego i w proszku (SMP).

"Naszym celem jest promocja polskich wyrobów mleczarskich na całym świecie. Uważamy, że jako Polska nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, nasze produkty są najwyższej jakości. Sprzedaż mleka w proszku do Mjanmy wpisuje się, w związku z tym, w naszą strategię. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wsparcia, jakiego udzieliło nam biuro PAIH w Kuala Lumpur, począwszy od kontaktu z kontrahentem, poprzez przygotowanie oferty, aż do realizacji transakcji. Z pewnością będziemy korzystać z jego wsparcia w przyszłości. Nawiązaliśmy również relacje z innymi biurami Agencji, m.in. w Grecji, Chile oraz Wietnamie, i korzystamy z ich pomocy w zakresie poszukiwania potencjalnych klientów" - powiedział Senior Commodity Trader Foodcom Marcin Stradowski, cytowany w komunikacie.

"Jako eksporter podejmujący wyzwanie wchodzenia na nowe, nieznane nam rynki, jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z PAIH. Trwa krócej niż rok, ale efekty już są bardzo pozytywne. Do tej pory skorzystaliśmy ze wsparcia biur handlowych Agencji w Malezji, Singapurze i Wietnamie. Zamierzamy kontynuować współpracę w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie chcemy się rozwijać, zwiększać sprzedaż i budować rozpoznawalność markę" - powiedział Chief Strategy Officer Asia and Australia Markets, Asco Rail Jan Busko, cytowany w komunikacie.

"Mjanma to bardzo atrakcyjny rynek dla Asco Rail ze względu na jej długą sieć kolejową wynoszącą ponad 11 tysięcy kilometrów i 1225 stacji. To druga największa sieć kolejowa w Azji Południowo-Wschodniej, obecnie zarządzana przez Myanma Railways, należącą w całości do Ministerstwa Transportu Kolejowego. Sieć jest bardzo zaniedbana, wymaga remontów i wymiany całych elementów - w tym właśnie polska firma upatruje szanse na działanie" - dodał Zaręba.