PARP i NCBR ogłosiły konkurs 'Polski Produkt Przyszłości' z budżetem 600 tys. zł

Konkurs prowadzony jest z myślą o projektach, które osiągnęły już pewien stopień zaawansowania i są na etapie co najmniej prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL) albo zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.